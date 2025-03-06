Жительниц Подмосковья пригласили на программу «Мама-предприниматель»

Стартовал прием заявок на федеральную программу «Мама-предприниматель». Она действует с 2013 года при поддержке Минэкономразвития России. За это время более 15 тысяч женщин получили помощь специалистов, гранты на открытие и развитие бизнеса. С 2025 года программа вошла в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

«При рассмотрении заявки предпочтение будет отдаваться проектам из приоритетных сфер экономики, запланированы специальные треки программы, адаптированные под задачи по развитию бизнеса в исторических регионах, а также грантовая поддержка увеличена до 150 тысяч рублей», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа предназначена для женщин с несовершеннолетними детьми или находящихся в декрете. По словам замминистра, это помогает улучшить финансовое положение семей.

«Согласно мировой статистике, примерно треть топ-менеджмента крупного и среднего бизнеса — это женщины, а в России этот показатель гораздо выше — и достигает уже почти 50%. Поддержка женского предпринимательства важна как для компании, так и для меня лично. Мы третий год идем вместе с проектом „Мама-предприниматель“», — прокомментировала глава РВБ, основательница Wildberries Татьяна Ким.

Программа проходит в два этапа. Сначала на региональном уровне женщины учатся предпринимательству, дорабатывают бизнес-идеи, пишут бизнес-планы, консультируются с экспертами и предпринимателями. Лучшие проекты получают гранты. Также есть дополнительные направления: «Мама на селе», «Мама в туризме» и «Многодетная мама». На федеральном этапе победительницы продолжают обучение и соревнуются за гранты в миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

«Сбер поддерживает программу „Мама-предприниматель“, потому что мы верим в силу женщин, которые стремятся изменить свою жизнь и жизнь своих семей через предпринимательство. Наши эксперты помогают участницам на всех этапах — от регистрации бизнеса, разработки бизнес-плана до управления командой и сохранения баланса между работой и личной жизнью», — уточнил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Фонд «Наше будущее» уже много лет поддерживает программу «Мама-предприниматель». Ее директор Наталия Зверева считает, что женское предпринимательство и социальный бизнес не только помогают экономике, но и решают важные социальные задачи.