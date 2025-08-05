Жительниц Подмосковья пригласили на образовательный курс по запуску бизнеса

С 15 по 19 сентября в Московской области пройдет обучающая программа для матерей в декрете, которые хотят открыть или расширить свое дело. Организатором выступает центр «Мой бизнес».

Участницы проекта «Мама-предприниматель» смогут бесплатно пройти интенсивное обучение, разработать бизнес-план и найти партнеров. Самые перспективные проекты получат финансовую поддержку: победительницы регионального этапа — 150 тысяч рублей, а лучшие на федеральном уровне — до миллиона рублей.

Курс представляет собой пятидневный тренинг с менторской поддержкой и практическими занятиями. В финале участницы представят бизнес-идеи на конкурсе, где определят обладательницу гранта.

Подать заявку можно до 7 сентября на сайте. Все подробности доступны на официальном портале.

Программу реализуют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».