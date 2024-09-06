Жительниц Подмосковья пригласили на образовательную программу по созданию бизнеса

Обучающая программа для женщин «Мама-предприниматель» начнется в Подмосковье 16 сентября. На нее пригласили женщин с несовершеннолетними детьми или в декрете, которые хотят начать свое дело.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, программу проводят в регионе уже третий год. Участницам помогают обучиться, разработать бизнес-план и найти единомышленников. Лучшие проекты получаются грант в размере 100 тысяч рублей, а также поддержку в продвижении товаров. Федеральным победителям вручают до одного миллиона рублей.

В прошлом году финалистами программы стали 10 женщин из Подмосковья. Одна из них — Ирина Мартиросян — создает уникальные предметы интерьера из дерева и эпоксидной смолы. После участия в программе у нее заметно выросли продажи. За полгода 2024-го года ее доход составил 97% от 2023-го.

Обучение проходит в формате очного тренинга и завершается конкурсом бизнес-проектов.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 9 сентября.

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