Жительниц Подмосковья пригласили на аграрный конкурс «Хозяйка села»

В Подмосковье впервые пройдет конкурс «Хозяйка села», призванный отметить женщин, которые развивают сельские территории и участвуют в жизни местных сообществ. Среди участниц могут быть старосты и общественницы, предпринимательницы, а также сотрудницы агропромышленного комплекса.

Участницей может стать женщина старше 18 лет, которая живет и работает в сельской местности Подмосковья. Профессия и сфера деятельности значения не имеют.

Конкурс проводится в трех номинациях. «Хозяйка села» предназначена для женщин, занимающихся общественной работой и развитием социальной инфраструктуры. В номинации «Хозяйка своего дела» участвуют предпринимательницы, ведущие бизнес в сельской местности. «Работаю на земле» объединит сотрудниц агропромышленного комплекса региона.

«Сегодня женщины Подмосковья — это и труженицы агропромышленного комплекса, и предприниматели, и инициаторы социальных проектов. От небольших локальных инициатив до ежедневной работы в хозяйствах — их вклад в развитие сельских территорий заметен и важен. Конкурс дает возможность рассказать об этих историях», — отметила заместитель министра сельского хозяйства Подмосковья Людмила Лисятникова.

Заявки принимаются до 30 сентября на официальном сайте конкурса. После этого экспертное жюри выберет финалисток и победительниц в каждой номинации.

Церемония награждения состоится 15 октября 2026 года. Дополнительная информация об условиях участия также опубликована в официальной группе конкурса во «ВКонтакте».