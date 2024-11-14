Акцию по проверке женского здоровья проведут в поликлинике Воскресенска

Жительницы городского округа Воскресенск могут бесплатно пройти диспансеризацию, чтобы проверить состояние репродуктивного здоровья. Прием пройдет в субботу 16 ноября с 8.00 до 13.00.

В рамках обследования женщин ожидает осмотр у акушера-гинеколога, анализы и УЗИ органов малого таза и молочных желез. Это необходимо, чтобы вовремя выявить заболевания и факторы риска, которые могут повлиять на беременность, роды и послеродовой период. По результатам исследований, при необходимости, могут назначить дополнительные обследования.

Прием будет проходить в женской консультации. Узнать подробности и ознакомиться с расписанием можно на сайте Воскресенской больницы.

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