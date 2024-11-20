Акцию по проверке женского здоровья проведут в поликлинике Воскресенска

В Воскресенске пройдет диспансеризация для женщин от восемнадцати до сорока девяти лет. Это возможность проверить репродуктивное здоровье и вовремя выявить возможные риски.

Обследование организует Воскресенская больница. Специалисты помогут определить факторы, которые могут повлиять на беременность, роды и восстановление после них. В рамках диспансеризации женщины смогут пройти осмотр акушера-гинеколога, сделать ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, сдать анализы и получить дополнительные рекомендации, если они понадобятся.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».