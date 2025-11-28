Жительниц Богородского округа поздравили с Днем матери

Депутаты пришли в гости к жительнице города Старая Купавна Владлене Семиной — счастливой маме шестерых детей. А еще — это по-настоящему дружная, сплоченная семья волонтеров, которая рада помочь другим.

Поздравили в этот день и мать бойца СВО Светлану Коваль. Ее сын — выпускник кадетского корпуса Центра образования № 21, гвардии лейтенант Иван Кудрявцев — одним из первых вызвался добровольцем в зону СВО. Он погиб 6 ноября 2022 года, выполняя свой воинский долг — до последнего защищал позицию под минометным обстрелом. Напомним, что в сентябре 2023 года Парту Героя в память об Иване Кудрявцеве открыли в его родной школе.

Навестили депутаты и молодую семью педагогов в Ногинске. Анна Лукахина вместе с супругом воспитывают троих детей. А в деревне Молзино поздравления принимала Елена Морщинова. Ее сын погиб на СВО, выполняя воинский долг.

Всех этих женщин объединяет одно — они воспитали и продолжают воспитывать настоящих патриотов страны.