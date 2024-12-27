Жителю Подмосковья вручили знак почетного донора России за 90 донаций

Нагрудный знак «Почетный донор России» вручили 36-летнему жителю Подмосковья Игорю Киселеву в Московском областном центре крови. Он за годы активного участия в донорстве совершил 90 донаций цельной крови и ее компонентов.

По профессии Игорь инженер-технолог. Его первая сдача крови состоялась во время одной из выездных акций, когда он пришел с другом. Узнав, что кровь поможет в том числе детям с онкологическими заболеваниями, он не раздумывая стал участвовать в акции.

С этого момента Игорь регулярно сдает кровь, плазму и тромбоциты, даря надежду многим пациентам. За последние 12 лет он сдавал кровь в Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, и недавняя сдача стала для него уже 90-й.

Личным примером Игорь вдохновляет своих близких и коллег на благие поступки и помощь нуждающимся. Его супруга Надежда также является донором и уже в 20-й раз пришла сдать кровь вместе с ним.

Он посоветовал тем, кто еще не сдавал кровь, не бояться, прислушиваться к своим чувствам и осознавать важность этого благородного поступка. Игорь выразил намерение продолжать свою донационную деятельность. Он сообщил, что, как и многие его друзья, с гордостью получил звание «Почетный донор России» и рад, что может продолжать спасать жизни.