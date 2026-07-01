Жителю городского округа Пушкинский исполнилось 90 лет: губернатор поздравил юбиляра

Любовь Михайловна Слезкина из городского округа Пушкинский отметила свой 90-летний юбилей. С этим значимым событием ее поздравил губернатор Московской области, отправив именное поздравление и подарки.

Среди подарков особое место занял Павлово-Посадский платок, который сразу пришелся по душе имениннице. К Любови Михайловне приехала ее внучатая племянница Светлана, и они вместе стали пересматривать старый фотоальбом. Любовь Михайловна с гордостью показывала Светлане губернаторские гостинцы — жостовский поднос и платок.

Любовь Михайловна начала работать на заводе «Базальт» в 1962 году и отдала ему более двадцати лет своей жизни. В 1976 году она стала победителем соцсоревнования, была ударником пятилетки и получила медаль «Ветеран труда». О работе она говорит неохотно и почти шепотом — привычка, оставшаяся с давних времен.

Ее жизнь была непростой: Любовь Михайловна потеряла отца и дядю на фронте. После войны вместе с мамой и братьями и сестрами она перебралась из деревни Петровское в Красноармейск. Здесь Люба окончила школу, потом техникум и осталась работать в «Базальте».

Несмотря на трудные времена, Любовь Михайловна предпочитает запоминать только хорошее. Она искренне верит, что добрые люди живут дольше — и в этом видит секрет своих девяноста лет.