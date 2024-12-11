Жителями Балашихи смогли задать свои вопросы партийцам

Член местного политсовета партии «Единая Россия» Михаил Объедков, а также депутаты Александров Евсюткин и Сергей Щукин ответили на вопросы граждан. В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» была обсуждена работа общественного транспорта.

Встреча прошла в формате открытого диалога, что дало возможность жителям задать интересующие вопросы и поделиться проблемами, касающимися важнейших аспектов жизни микрорайона. Также обсуждались вопросы содержания и уборки дворовых территорий, обеспечения бесперебойного отопления в домах.

Жители получили полные ответы и уверенность в том, что их обращения будут внимательно рассмотрены.

«Мы выслушали пожелания, проанализируем ситуацию и разработаем эффективные решения. Вопросы, которые не удалось решить на месте, мы возьмем в работу», — отметил Сергей Щукин, координатор партийного проекта «Безопасные дороги».

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