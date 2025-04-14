Жителям Жуковского напомнили о правилах безопасности на железных дорогах

Администрация Жуковского регулярно напоминает жителям о правилах безопасности. В этот раз население проинформировали на тему поведения на железных дорогах и станциях.

Администрация сообщает, что переходить через железнодорожные пути можно лишь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Перед тем, как сделать шаг на пути, обязательно нужно убедиться, что поблизости нет движущегося поезда или дождаться разрешающего сигнала от переездной сигнализации. Для безопасного пересечения необходимо использовать пешеходные переходы, мосты или тоннели. При переходе путей следует снимать наушники и капюшоны, так как они могут помешать услышать приближающийся поезд.

Чтобы сохранить свою жизнь, ни в коем случае не следует подлезать под пассажирские платформы и подвижной состав, прыгать с платформы на пути, пересекать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, независимо от состояния шлагбаума, находиться на территории железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, забираться на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений.

Находясь на платформе, не стоит приближаться к ее краю — нужно соблюдать дистанцию за ограничительной линией. Особенно это важно на линиях с высокоскоростным движением, так как сильный воздушный поток от проходящего поезда может создать опасную ситуацию.