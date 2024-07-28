Жителям ЖК «Видный город» в Ленинском округе восстановили энергоснабжение

Фото: Freepik

В жилом комплексе «Видный город» в Ленинском городском округе восстановили свет. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Ранее произошло короткое замыкание кабельной линии в Видном по адресу улица Святослава Рихтера, 3. Электроснабжение жилого комплекса после ремонтных работ полностью восстановили в 21:40.

Свет в ЖК пропал из-за разрыва кабеля около дома, объяснили в министерстве.

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