Жителям ЖК «Видный город» в Ленинском округе восстановили энергоснабжение
В жилом комплексе «Видный город» в Ленинском городском округе восстановили свет. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
Ранее произошло короткое замыкание кабельной линии в Видном по адресу улица Святослава Рихтера, 3. Электроснабжение жилого комплекса после ремонтных работ полностью восстановили в 21:40.
Свет в ЖК пропал из-за разрыва кабеля около дома, объяснили в министерстве.
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Жителям ЖК «Видный город» в Ленинском округе восстановили энергоснабжение
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