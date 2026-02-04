Жителям Запрудного станет доступен газ: как подать заявку

Жители поселка Запрудный в городском округе Коломна получили возможность бесплатно подвести газ к своим участкам. В 2024 году компания «Мособлгаз» построила газораспределительные сети в этом ранее не газифицированном населенном пункте в рамках региональной программы газификации, инициированной губернатором.

Сейчас газопроводы введены в эксплуатацию и поставлены на баланс, что позволяет жителям поселка подключать газ в дома по программе социальной газификации.

Подать заявку на бесплатное подведение газовых сетей к границам участка можно несколькими способами:

через Личный кабинет Мособлгаза;

на портале Единого оператора газификации;

на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ).

Льготным категориям жителей Подмосковья, которые хотят газифицировать дом с помощью региональных субсидий, нужно подавать заявку на подключение только на портале РПГУ.