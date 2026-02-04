Жителям Запрудного станет доступен газ: как подать заявку
Жители поселка Запрудный в городском округе Коломна получили возможность бесплатно подвести газ к своим участкам. В 2024 году компания «Мособлгаз» построила газораспределительные сети в этом ранее не газифицированном населенном пункте в рамках региональной программы газификации, инициированной губернатором.
Сейчас газопроводы введены в эксплуатацию и поставлены на баланс, что позволяет жителям поселка подключать газ в дома по программе социальной газификации.
Подать заявку на бесплатное подведение газовых сетей к границам участка можно несколькими способами:
- через Личный кабинет Мособлгаза;
- на портале Единого оператора газификации;
- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ).
Льготным категориям жителей Подмосковья, которые хотят газифицировать дом с помощью региональных субсидий, нужно подавать заявку на подключение только на портале РПГУ.