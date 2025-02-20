Жителям Воскресенска рассказали о схемах интернет-мошенников

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Участковый уполномоченный полиции УМВД России по городскому округу провел профилактические беседы с жителями. Темой разговора стали действия дистанционных мошенников.

Способы обмана граждан постоянно совершенствуются и в последнее время стали все более изощренными. Это связано с распространением интернет-технологий. Быстро меняющаяся информационная среда требуют от жителей лучшего понимания и активного участия в процессах защиты от мошенничества.

Полицейский в беседах с жителями Воскресенска раскрыл наиболее распространенные схемы мошенников. Он напомнил, что злоумышленники часто представляются по телефону сотрудниками банков, правоохранительных органов и других государственных учреждений.

Участковый раздал воскресенцам тематические памятки и посоветовал никогда не называть неизвестным лицам персональные данные и коды из сообщений.

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