Жителям Воскресенска рассказали о схемах интернет-мошенников

Способы обмана граждан постоянно совершенствуются и в последнее время стали все более изощренными. Это связано с распространением интернет-технологий. Быстро меняющаяся информационная среда требуют от жителей лучшего понимания и активного участия в процессах защиты от мошенничества.

Полицейский в беседах с жителями Воскресенска раскрыл наиболее распространенные схемы мошенников. Он напомнил, что злоумышленники часто представляются по телефону сотрудниками банков, правоохранительных органов и других государственных учреждений.

Участковый раздал воскресенцам тематические памятки и посоветовал никогда не называть неизвестным лицам персональные данные и коды из сообщений.