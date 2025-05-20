Жителям Воскресенска объяснили систему получения льготных лекарств

Система доставки льготных лекарств налажена в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский». Ее ключевым элементом является телемедицина, что позволяет значительно упростить жизнь пожилым и маломобильным людям.

Директор центра Светлана Шевченко рассказала, что процесс получения лекарств начинается с телеконсультации врача. Сотрудник центра, узнав от медицинского учреждения дату онлайн-встречи, в назначенное время находится рядом с подопечным, обеспечивая техническую поддержку и помощь в общении с врачом. В ходе консультации пациент при содействии социального работника оформляет электронный рецепт. Эта информация поступает в аптеки сети «Мособлмедсервис», после чего сотрудник центра «Воскресенский» забирает препараты из аптеки и доставляет их подопечному.

«Таким образом, весь процесс, от консультации врача до получения лекарства, осуществляется без необходимости покидать дом», — подчеркнула Светлана Шевченко.

Жители, которые нуждается в помощи, могут воспользоваться услугами центра «Воскресенский» несколькими способами. Они должны подать электронное заявление через портал государственных услуг, лично обратиться в многофункциональный центр или позвонить в центр по телефону 8 (496) 446-32-77. Необходимый пакет документов включает заявление, медицинскую справку, подтверждающую необходимость социального обслуживания, и паспорт.