Жителям Воскресенска напомнят правила перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске проведут рейды «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель». Мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий в преддверии Нового года.

Автомобилистов массово проверят на соблюдение правил перевозки детей 8 декабря на улице Андреса, 15 декабря в рабочем поселке Хорлово на Больничной площади, 22 декабря на Рождественской улице и 29 декабря на улице Зелинского.

Также в течение всего месяца сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей. В связи с этим 14 декабря на улице Кирова, 21 декабря на улице Зелинского, 28 декабря на улице Гиганта проведут массовые проверки на предмет выявления правонарушения.

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