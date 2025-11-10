Жителям Воскресенска напомнили правила безопасности на пешеходных переходах

Сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске провели рейд, направленный на снижение аварийности на пешеходных переходах. Совместно с представителями администрации и волонтерами они вышли на улицы города, чтобы пообщаться с участниками дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о том, что важно соблюдать правила дорожного движения: перед пересечением проезжей части убедиться, что водители пропускают пешеходов, а также использовать на одежде световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Во время профилактического рейда всем раздали информационные памятки и полезные аксессуары.