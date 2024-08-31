Жителям Воскресенска напомнили о возможности дистанционного голосования

В преддверии выборов в Совет депутатов городского округа Воскресенск, которые состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года, особое внимание уделяется возможности голосования через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эта современная форма участия в выборах позволяет жителям округа голосовать, не выходя из дома, что особенно актуально в условиях повышенной мобильности и занятости граждан.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов отметил, что процедура электронного голосования успешно зарекомендовала себя на ранее проводимых выборах. На выборах губернатора Московской области, прошедших в сентябре 2023 года, более 400 тысяч жителей проголосовали именно через ДЭГ.

На предстоящих выборах весь порядок и правила участия остаются неизменными: любой гражданин, обладающий активным избирательным правом и имеющий действующую учетную запись на портале «Госуслуги», может подать соответствующее заявление. Затем, в период с 6 по 8 сентября, с любого электронного устройства он сможет оставить свой голос за кандидата, которому доверяет.

Процесс регистрации для голосования через ДЭГ будет доступен на официальном сайте округа.

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