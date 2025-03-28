Жителям Воскресенска напомнили о важности прохождения диспансеризации

Медики в Воскресенске напомнили жителям о важности прохождения диспансеризации и профилактике заболеваний. Пациенты могут обратиться в Центр здоровья или в поликлинику по месту регистрации.

Диспансеризация проходит в удобном формате, рассказала заведующая Центром здоровья ГБУЗ МО «Воскресенская больница» Татьяна Власова. Пройти обследование может любой пациент старше 18 лет.

«Можно прийти к нам в Центр здоровья без записи, мы работаем с восьми утра. Также диспансеризация проводится в поликлиниках по месту жительства и в фельдшерско-акушерских пунктах нашего округа», — рассказала Татьяна Власова.

Диспансеризация состоит из двух этапов. Она включает в себя комплекс исследований, направленных на выявление самых распространенных заболеваний. Граждане от 18 до 35 лет заполнят анкету, им рассчитают индекс массы тела, измерят давление, направят на анализ крови на холестерин и глюкозу, определят риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний по шкале и выпишут направление на флюорографию.

Пациентам от 40 лет необходимо дополнительно пройти ЭКГ, измерить внутриглазное давление и пройти онкоскрининг, в том числе сдать анализ кала на скрытую кровь, ММГ и ПСА.

Татьяна Власова отметила, что с 2024 года в рамках диспансеризации проводится анализ крови на антитела к вирусу гепатита С. Это позволяет выявить переболевших пациентов и носителей заболевания.

Регулярное прохождение диспансеризации — вклад в качественное долголетие. Вовремя выявленные заболевания гораздо легче поддаются лечению, а профилактика значительно снижает риск развития серьезных осложнений.