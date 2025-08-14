Жителям Воскресенска напомнили о схемах дистанционного мошенничества

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России в Воскресенске провели профилактические беседы с жителями муниципалитета. Они напомнили о популярных схемах обмана в интернете и рассказали, как их распознать.

Сотрудники полиции отметили, что злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, социальных служб, управляющих компаний, операторов мобильной связи. Они уточнили, что в таких случаях необходимо перезвонить по официальному номеру компании и проверить информацию.

В конце правоохранители раздали листовки с данными профильных служб, куда можно позвонить в случае, если житель Воскресенска стал жертвой мошенников.

