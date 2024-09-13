Жителям Воскресенска напомнили о преимуществах пользования онлайн-сервисами

Сотрудники УМВД России по городскому округу Воскресенск совместно с заместителем председателя Общественного совета Екатериной Ивановой провели в отделе по вопросам миграции информационную акцию «Госуслуги — это удобно!». Цель мероприятия — популяризация государственных услуг, предоставляемых МВД, и повышение осведомленности граждан о преимуществах использования онлайн-сервисов.

В ходе акции сотрудники полиции напомнили посетителям о многочисленных преимуществах использования портала госуслуг. Они подробно объяснили, как зарегистрироваться на сайте и выбрать нужные услуги, подчеркнув, что онлайн-сервис значительно ускоряет и упрощает процесс получения важных документов, экономя время пользователей.

Екатерина Иванова отметила, что современный подход к получению государственных услуг через интернет позволяет избежать очередей и лишних визитов в учреждения, что особенно актуально в условиях загруженности граждан.

Кроме того, участники мероприятия были предупреждены о различных мошеннических схемах, используемых злоумышленниками для получения личных данных доверчивых граждан. Им было рекомендовано быть бдительными и осторожными при использовании онлайн-ресурсов.

Всем присутствующим вручили тематические памятки с полезной информацией о безопасном использовании портала госуслуг и способах защиты личных данных. Акция вызвала живой интерес у посетителей и способствовала повышению уровня цифровой грамотности среди населения.

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