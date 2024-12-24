Жителям Воскресенска напомнили о правилах безопасности возле ж/д путей

Профилактическая акция под названием «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожной платформе «88 км». Она была направлена на предотвращение несчастных случаев на железной дороге.

Целью мероприятия было повышение информированности жителей муниципалитета о правилах безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и повышение видимости пешеходов в темное время суток.

Активисты «Молодой гвардии» и сотрудники администрации Воскресенска проводили беседы с горожанами и раздавали им информационные листовки, в которых были написаны подробные правила поведения на железнодорожных объектах. Кроме того, каждый участник мероприятия получил в подарок карманный фонарик. Его использование в период коротких световых дней, когда видимость на железнодорожных путях ухудшена, помогает повысить заметность пешехода для машинистов поездов и в итоге снизить риск несчастных случаев.

Помощник директора учреждения «Благоустройство и озеленение» Игорь Щекочихин рассказал, что такие акции регулярно проходят в муниципалитете. Кроме того, ежедневно проводятся профилактические рейды на железнодорожных станциях.