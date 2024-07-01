Жителям Воскресенска напомнили о мерах поддержки семей участников СВО

В Центре поддержки участников СВО в Воскресенске жителям округа готовы рассказать о льготах и мерах поддержки семей участников СВО. Также здесь регулярно проводят сборы гуманитарной помощи для бойцов и жителей новых регионов. Так, накануне дочь одного из военных из Воскресенска Анна Т. провела две недели в оздоровительном комплексе в Наро-Фоминске.

«Мне понравилось, что там было очень много разных кружков и вкусное питание. Нам проводили мастер-классы, на которых мы учились печь булочки, писали письма, делали мыло и оригами. Также к нам приезжал губернатор, он попросил нас нарисовать то, что мы хотим видеть в наших городах. Я нарисовала приют для бездомных животных, потому что я их очень люблю и переживаю за них. У меня у самой дома девять кошек и одна собака», — поделилась Анна Т.

Отец Ани отправился добровольцем в зону специальной военной операции в марте 2023. В этом году он приезжал на выпускной и на день рождения дочери. Сейчас житель Воскресенска продолжает защищать интересы страны.

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