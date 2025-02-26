Жителям в Одинцове напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переходах

В Одинцовском городском округе произошел третий случай гибели на железной дороге. Электропоезд сбил женщину у платформы «Сушкинская». Жителей муниципалитета призывают соблюдать правила поведения на железной дороге.

На 52 километре перегона «Петелино-Голицыно» 20 февраля 2025 года электропоезд сбил 61-летнюю женщину. Прибывшие медики констатировали ее смерть, а движение поездов задержалось на 30 минут.

Жителей и гостей Одинцовского городского округа просят соблюдать основные правила поведения вблизи железнодорожного полотна: переходить пути только в установленных местах, используя мосты и переходы, не переходить пути перед идущим поездом, если он ближе 400 метров, убедиться в отсутствии встречного поезда перед тем, как перейти путь, не переходить на переездах при закрытых шлагбаумах или красных сигналах, не использовать наушники и телефоны при переходе путей, держаться на безопасном расстоянии не менее 2,5 метров от рельсов.

На железной дороге запрещено: подлезать под платформами и вагонами, перелезать через вагоны и автосцепки, бежать по платформе рядом с поездами или играть там, оставлять детей без присмотра, проходить при запрещающих сигналах, подниматься на опоры контактной сети и трогать провода, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, что соблюдение правил — лучший способ избежать несчастий на железной дороге. Нарушители будут нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.