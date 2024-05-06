Жителям улицы Железнодорожной в Лобне провели воду | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:35 Жителям улицы Железнодорожной в Лобне провели воду Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Читать 360 в

Жительница Лобни обратилась к главе городского округа с просьбой провести в ее дом водопровод. По поручению Анны Кротовой специалисты водоканала «Чайка» проложили трубопровод и установили новый колодец, обеспечив доступ к воде.

Жительница муниципалитета обратилась к главе городского округа Лобня Анне Кротовой с проблемой отсутствия водопровода.

Реклама

«Потомственный работник путей сообщения, она живет на улице Железнодорожной более 60 лет. Газ в ее доме есть, а с водопроводом все эти годы вопрос никак не решался. Елена попросила помочь провести ей в дом воду», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Специалисты лобненского водоканала «Чайка» проложили 65 метров центрального трубопровода до участка и еще 30 — на его территории, а также установили новый колодец. Благодаря современным технологиям и оборудованию работу выполнили за несколько дней.

Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Также воду провели еще в два дома по той же улице. Кроме того, специалисты «Чайки» бесплатно подвели водопровод к дому семьи в Катюшках, воспитывающей ребенка-инвалида.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».