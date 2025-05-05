Жителям Талдома напомнили телефоны оперативных служб при авариях на электросетях

Измайловский парк в Москве
Фото: Измайловский парк в Москве/Медиасток.рф

Жителей Талдома предупредили о повторном отключении электричества в некоторых деревнях и селах из-за сильного ветра. Аварийные бригады продолжают дежурства и фиксируют все поступающие обращения.

Как сообщил глава округа Юрий Крупенин, все обращения находятся в работе у профильных ведомств.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей призывают обращаться по номерам телефонов оперативных групп:

По вопросам отопления следует звонить в аварийно-диспетчерскую службу МБУ «Управление МКД» 8(49620)4-11-93.

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