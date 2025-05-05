Жителям Талдома напомнили телефоны оперативных служб при авариях на электросетях
Жителей Талдома предупредили о повторном отключении электричества в некоторых деревнях и селах из-за сильного ветра. Аварийные бригады продолжают дежурства и фиксируют все поступающие обращения.
Как сообщил глава округа Юрий Крупенин, все обращения находятся в работе у профильных ведомств.
При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей призывают обращаться по номерам телефонов оперативных групп:
- Гуслевское поселение — Рябкина Светлана Викторовна, тел: 8 903 212 78 55
- Квашенковское поселение — Рольгейзер Светлана Михайловна, тел: 8 908 828 53 75
- Поселок Запрудня — Красовская Оксана Николаевна, тел: 8 906 784 28 65
- Поселок Вербилки — Бобр Ольга Николаевна, тел: 8 903 675 37 39
- Город Талдом — Общий отдел администрации, тел: 8 49620 6 36 32
- Поселок Северный — Ястребова Людмила Семеновна, тел: 8 906 751 70 85
- Темповое поселение — Баранова Валентина Васильевна, тел: 8 915 203 93 98
- «Светлая линия» Россети: 8-800-220-0-220 (с мобильных — 220)
- Единая дежурно-диспетчерская служба 8(49620)6-08-33 или 112.
По вопросам отопления следует звонить в аварийно-диспетчерскую службу МБУ «Управление МКД» 8(49620)4-11-93.
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