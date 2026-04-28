Жителям Ступина напомнили об условиях бесплатного проезда в Москву

Жители Ступино, имеющие право на льготы, должны заранее проверить свои социальные карты, чтобы убедиться в возможности бесплатного проезда по маршрутам проекта «Москва — Область».

Для бесплатного проезда на смежных межрегиональных маршрутах карта жителя Подмосковья должна быть перекодирована. Это касается ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан предпенсионного возраста и других льготников, у которых нет права на бесплатный проезд в наземном транспорте Москвы.

Проверить необходимость перекодировки можно по номеру карты на специальном портале.

В Окружном управлении социального развития отмечают, что социальной картой в Ступино пользуются более 38 000 жителей. Своевременная проверка работоспособности карты поможет избежать недоразумений в поездках.

Если карту необходимо перекодировать, это можно сделать в любом МФЦ Московской области в день обращения без необходимости подавать заявления.