Жителям Старой Купавны помогут решить проблему подтоплений

Жители ЖК «70 лет Победы» в городе Старая Купавна обратились за помощью в администрацию Богородского округа. Люди просили помочь в решении вопроса с подтоплением жилых территорий.

На место выехал первый заместитель главы Богородского округа Алексей Щаулин. Совместно с профильными специалистами администрации провели осмотр для выявления причин и дальнейшего поиска решений. Специалисты внимательно выслушали собравшихся жителей, оценили масштаб проблемы и совместно наметили первоочередные меры для устранения подтопления.

Будут проведены проектные работы по устранению подтопления с привлечением проектировщиков и геодезистов для грамотной организации отвода воды. Также решено установить шлагбаум и освещение. Работы планируется провести в течении одного месяца.

По итогам встречи Алексей Щаулин поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию — такой формат работы помогает оперативно реагировать на подобные ситуации.