Жителям Солнечногорска стала доступна электронная платежка через "Госуслуги"

Жители городского округа Солнечногорск теперь могут получать Единый платежный документ в электронном виде. Услуга доступна через региональный портал Госуслуг.

Для перехода на цифровой формат нужно подтвердить согласие в личном кабинете на сайте. Электронная квитанция начнет поступать со следующего расчетного периода. При необходимости документ можно распечатать в любом офисе «МосОблЕИРЦ». Если жители захотят вернуться к бумажному варианту, достаточно подать заявление с 1 по 19 число любого месяца.

«Цифровой формат исключает риск потери квитанции, обеспечивает быстрый доступ к информации и защиту личных данных, — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов. — Возможность одновременно контролировать начисления по нескольким объектам недвижимости делает сервис особенно удобным для собственников».

Внедрение дистанционных сервисов помогает упрощать повседневные задачи и повышать безопасность государственных услуг.