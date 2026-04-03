Жителям Солнечногорска стал доступен сервис для решения вопросов ЖКХ

Жителям Солнечногорска стал доступен цифровой сервис для управления многоквартирными домами — мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Оно помогает оперативно решать вопросы, связанные с содержанием и использованием общего имущества.

Сервис работает по принципу «одного окна» и объединяет основные функции. Через приложение можно оплачивать коммунальные услуги, направлять обращения в управляющую компанию, участвовать в общих собраниях собственников и общаться с соседями в официальных чатах. Пользователям также доступен контроль сроков капитального ремонта, просмотр отчетности управляющих компаний и возможность заказать поверку приборов учета.

«„Госуслуги.Дом“ объединяет все необходимые инструменты для эффективного управления домом в одном смартфоне. Теперь не нужно хранить квитанции и искать график поверки — все всегда под рукой. Приложение регулярно обновляется, в ближайшее время станут доступны дополнительные функции», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо установить приложение через Google Play, App Store, RuStore или AppGallery и авторизоваться с помощью учетной записи «Госуслуг». Информация о недвижимости загрузится автоматически из базы Росреестра.