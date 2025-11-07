Жителям Солнечногорска рассказали о преимуществах муниципальной УК

В городском округе жители получили возможность воспользоваться услугами муниципальной управляющей компании, созданной на основе МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск». Представители организации начали проводить встречи с собственниками квартир, рассматривающими возможность перехода под ее управление.

В ходе этих встреч детально освещается процесс перехода и предоставляется информация о ключевых преимуществах. Одним из важных аспектов является прямое взаимодействие с компаниями, предоставляющими коммунальные ресурсы, что позволяет минимизировать риски возникновения задолженностей и перебоев в снабжении.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов подчеркнул важность создания муниципальной управляющей компании.

«Новая компания обеспечивает прозрачность в сфере ЖКХ и дает возможность прямого контроля качества предоставляемых услуг. Исключается посредничество, что позитивно влияет как на стоимость обслуживания, так и на скорость реагирования на проблемы жильцов», — отметил Леонид Степанов.

Для получения дополнительных консультаций и более подробной информации следует обращаться в диспетчерскую службу МБУ «ДЕЗ» по телефону: +7(496)263-86-52.