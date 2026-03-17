Жителям Солнечногорска рассказали о правилах смены статуса домов

В лицее № 7 Солнечногорска прошла встреча с собственниками квартир, желающими изменить юридический статус своих помещений на часть блокированной застройки. В мероприятии приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Ольга Гончар, начальник жилищного отдела комитета по управлению имуществом Елизавета Крылова и директор Химкинского филиала БТИ Московской области Алексей Мягких.

Согласно постановлению правительства Московской области, жители могут получить льготу при покупке земельного участка, прилегающего к их жилью, если они оформят право собственности на помещение как часть дома блокированной застройки и зарегистрируют права на землю. При оформлении до 1 сентября участок можно приобрести по сниженной ставке — три процента от кадастровой стоимости.

«На подобных встречах жителей преимущественно интересуют технические нюансы раздела земельных участков между несколькими собственниками, а также порядок разграничения ответственности по коммунальным платежам и содержанию инженерных коммуникаций, подходящих к разным частям дома. Специалисты дают подробные разъяснения по всем возникающим вопросам», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Перед подачей документов специалисты управления ЖКХ проверяют соответствие домов требованиям — этажность, наличие отдельных выходов на участок и подключение коммуникаций. После проведения экспертизы собственники смогут коллективно обратиться в Росреестр через МФЦ для внесения изменений в ЕГРН.