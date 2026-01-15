Жителям Солнечногорска открыли доступ к электронным платежным документам

Собственники жилья и наниматели в Солнечногорске получили возможность перейти с бумажных платежных квитанций на электронные версии. Чтобы активировать единый платежный документ в цифровом формате, необходимо авторизоваться на региональном портале Государственных услуг.

В разделе «Жилищно-коммунальные услуги» следует выбрать «Получать квитанции в электронном виде» и подтвердить согласие.

«Развитие дистанционных сервисов в сфере ЖКХ — это прежде всего вопрос оперативности и безопасности. Цифровой документ обладает той же юридической силой, что и бумажный, но при этом он всегда доступен в личном кабинете, его невозможно потерять или подделать», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

После подтверждения на портале Госуслуг переход на электронные квитанции происходит автоматически с нового расчетного периода. При необходимости жители могут вернуться к бумажной версии, подав заявление в любой месяц с 1 по 19 число.