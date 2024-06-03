Жителям Солнечногорска напомнили правила пожарной безопасности в лесах

Жителям Солнечногорска напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах. За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность

Правила пожарной безопасности в лесу просты и не требуют больших усилий: не выбрасывайте горящие окурки, не оставляйте в лесу емкости от легковоспламеняющихся жидкостей — при нагреве они могут вспыхнуть, не оставляйте в лесу стекло (бутылки и осколки) — они могут сработать как линзы и вызвать пожар, а также ни в коем случае не устраивайте пал травы.

«В летний период уделяем особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе и в лесах нашего округа. Регулярно на территории проводится патрулирование сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмтрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет.

В случае обнаружения возгорания, сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00. Или по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».