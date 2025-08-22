Жителям Солнечногорска напомнили о возможностях системы ГИС ЖКХ

В городском округе Солнечногорск жители могут использовать возможности Государственной информационной системы ЖКХ для организации общих собраний. Это позволяет собственникам жилья принимать решения в дистанционном формате.

Чтобы присоединиться к обсуждению вопросов управления домом, достаточно войти на портал «Госуслуги» под подтвержденной учетной записью.

«Все голосования будут проходить открыто и честно, так как каждый собственник может видеть протоколы, повестки и решения. Жители могут проверить наличие своего дома в системе в разделе „Голосования по дому“ на портале „Госуслуги“», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Кроме проведения собраний, портал «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» выполняет и другие функции: помогает передавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКУ, отслеживать работу управляющих компаний, контролировать наличие задолженностей. Все это делает управление многоквартирными домами более удобным и прозрачным для жителей.