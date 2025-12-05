Жителям Солнечногорска напомнили о возможностях системы ГИС ЖКХ

Для жителей городского округа Солнечногорск стал доступен новый способ управления многоквартирными домами. Теперь они могут участвовать в общих собраниях собственников посредством портала ГИС ЖКХ.

Помимо участия в электронных голосованиях, владельцы квартир имеют возможность проверять действительность лицензий своих управляющих компаний, инициировать процедуру их замены, подавать показания приборов учета, а также получать сведения о положенных субсидиях, льготах, имеющихся долгах и производить оплату за коммунальные услуги.

«Для проведения первого электронного собрания собственнику или действующей управляющей компании необходимо выступить инициатором голосования. Сообщение о проведении собрания размещают в ГИС ЖКХ за 10 рабочих дней до даты его начала. Оно должно содержать четыре обязательных пункта: определение администратора, порядок приема администратором сообщений о проведении ОСС, порядок приема решений собственников и продолжительность голосования», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

По всем вопросам, связанным с регистрацией на портале или процедурой участия в электронном голосовании, жители округа могут обращаться в МФЦ. Информация о том, доступна ли возможность проведения цифровых собраний для конкретного дома опубликована найти в разделе «Голосования по дому» на официальном портале ГИС ЖКХ.