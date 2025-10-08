Жителям Солнечногорска напомнили о возможностях системы ГИС ЖКХ

Собственники квартир в городском округе Солнечногорск теперь могут решать вопросы, связанные с ремонтом и управлением многоквартирными домами, в цифровом формате через портал ГИС ЖКХ . Для входа в систему требуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Сервис предоставляет пользователям широкий спектр возможностей: участие в электронных голосованиях, передача показаний счетчиков, оплата жилищно-коммунальных услуг и контроль задолженностей.

«Внедрение электронного голосования помогает исключить фальсификацию результатов. К его ключевым преимуществам относится также удобство: нет необходимости в физическом присутствии на собраниях и заполнении множества бумаг. Практика показывает, что электронные собрания привлекают больше участников, снижая тем самым риск их срыва из-за недостаточной явки», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

При возникновении трудностей с регистрацией или участием в онлайн-собраниях граждане могут обратиться за помощью в МФЦ. Узнать, проводится ли электронное голосование по конкретному адресу, можно в разделе «Голосования по дому» на портале ГИС ЖКХ.