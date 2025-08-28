Жителям Солнечногорска напомнили о возможностях системы ГИС ЖКХ

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Жители многоквартирных домов Солнечногорска начали активно использовать цифровые технологии для проведения собраний собственников. Решения по ключевым вопросам управления домами теперь принимаются на портале Государственной информационной системы ЖКХ .

Для участия в голосовании достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Проверить, внесен ли дом в систему, можно в разделе «Голосования по дому».

«Цифровизация собраний собственников значительно упрощает процесс принятия решений по управлению жилым фондом и повышает прозрачность взаимодействия жильцов и управляющих компаний», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Кроме того, ГИС ЖКХ предоставляет жителям множество других возможностей: оплату коммунальных услуг, передачу показаний счетчиков, контроль деятельности управляющих компаний и проверку долгов.