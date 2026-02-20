Жителям Солнечногорска напомнили о преимуществах муниципальной УК

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском округе продолжает функционировать муниципальная управляющая компания, сформированная на базе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». Собственники квартир, недовольные качеством услуг частных организаций, вправе инициировать смену управляющей компании.

Для этого необходимо провести общее собрание жильцов и принять соответствующее решение.

Муниципальная УК обеспечивает комплексное содержание многоквартирных домов. В перечень задач входят санитарная уборка подъездов и дворовых территорий, проведение текущих ремонтных работ, а также обслуживание внутренних инженерных систем.

Работа компании выстроена по единым стандартам, утвержденным администрацией округа, что позволяет обеспечить стабильный уровень качества. Сотрудники МБУ «ДЕЗ» имеют квалификацию и находятся в постоянном взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями — водоканалом и энергосетями, что положительно влияет на бесперебойность предоставления коммунальных услуг.

«Внедрение единых стандартов позволяет исключить ситуации, когда качество услуг у разных организаций существенно различалось, зачастую оказываясь ниже установленных норм. Мы видим, что частные управляющие компании нередко прекращают свою деятельность или меняют владельцев, фактически оставляя жителей без необходимого сервиса», — подчеркнул заместитель главы городского округа Леонид Степанов.

Получить подробную информацию о порядке перехода и условиях обслуживания можно в диспетчерской службе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону: +7 (496) 263-86-52.