Жителям Солнечногорска напомнили правила поведения на железной дороге

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Профилактическая акция «Безопасность на железнодорожных путях» прошла в Солнечногорске. Пассажирам железнодорожной станции «Подсолнечная» вручили листовки с правилами поведения и рассказали об основах безопасности.

Акция проводится для предупреждения несчастных случаев на железной дороге. Участие в ней приняли представители администрации округа, полицейские, руководство станции «Подсолнечная», волонтеры Молодежного центра «Подсолнух» и «Движения первых».

«Во время акции жителям напоминают, что железнодорожные станции, пути и прилегающая к ним территория являются зоной повышенной опасности. Находясь на них, нужно быть предельно внимательными. Ни в коем случае нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, тем более в наушниках с громкой музыкой», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Подобные акции по профилактике транспортного травматизма в Солнечногорске проводятся регулярно.

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