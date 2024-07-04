Волонтеры Солнечногорска в жару раздали жителям бесплатную воду
Аномальная жара пришла в Подмосковье. По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова жителям бесплатно раздали бутылки с охлажденной водой.
Бесплатную воду раздавали сотрудники администрации, молодогвардейцы, волонтеры молодежного центра «Возрождение» и представителями трудового отряда «Чистогорье». Акцию провели на набережной озера Сенеж и вблизи железнодорожной станции «Подсолнечная».
«Напитки предоставил местный производитель минеральной питьевой воды. Подобные акции продолжим и в дальнейшем, когда температура воздуха будет превышать плюс 25 градусов», — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Организаторы акции советуют придерживаться простых правил при жаре: стараться пить больше воды и избегать долгого нахождения на солнце; сократить физические нагрузки; пользоваться на улице головными уборами; хотя бы пару часов в день проводить в прохладном помещении; не оставлять детей и животных в припаркованных машинах.
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