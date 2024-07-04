Волонтеры Солнечногорска в жару раздали жителям бесплатную воду

Фото: Администрация Солнечногорск г.о.

Аномальная жара пришла в Подмосковье. По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова жителям бесплатно раздали бутылки с охлажденной водой.

Бесплатную воду раздавали сотрудники администрации, молодогвардейцы, волонтеры молодежного центра «Возрождение» и представителями трудового отряда «Чистогорье». Акцию провели на набережной озера Сенеж и вблизи железнодорожной станции «Подсолнечная».

«Напитки предоставил местный производитель минеральной питьевой воды. Подобные акции продолжим и в дальнейшем, когда температура воздуха будет превышать плюс 25 градусов», — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Организаторы акции советуют придерживаться простых правил при жаре: стараться пить больше воды и избегать долгого нахождения на солнце; сократить физические нагрузки; пользоваться на улице головными уборами; хотя бы пару часов в день проводить в прохладном помещении; не оставлять детей и животных в припаркованных машинах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нефтяники пожаловались в Верховный суд на «тайное изъятие» активов

Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте