Жителям Шатуры напомнили правила утилизации крупногабаритного мусора
Жителям Шатуры напомнили, что они могут заказать вывоз крупногабаритного мусора через региональный портал госуслуг. Избавиться от вещей можно самостоятельно, выбросив их на специально оборудованные площадки.
Крупные отходы — это хотя бы один предмет с габаритом более 50 сантиметров. В этот перечень входят элементы мебели, фанера, бытовая техника.
В Шатуре оборудовано 11 площадок для утилизации такого мусора. Они расположены на Спортивной улице, 5, улице Жарова, 39, проспекте Борзова, 3/1, Энергетиков, 22/14, Строителей, 2/1 и Клары Цеткин, 14, в Лесхозе в Рошале, на улице Октябрьской Революции, 58, около Церкви в селе Петровское, на улице Святоозерская в селе Митинская и в поселке Шатурторф на Лесной, 2а.
В администрации округа жителей призвали соблюдать правила и напомнили, что за их нарушение предусмотрена административная ответственность.