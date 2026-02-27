Жителям сгоревшего в Дмитровском округе дома предоставят временное жилье

27 февраля в поселке Икша Дмитровского округа произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Рабочей, предположительно из-за взрыва бытового газа. 26 человек эвакуированы, одна квартира полностью выгорела, остальные непригодны для проживания.

Пострадавших собрали в местной школе, где их накормили и обеспечили водой. Представители полиции взяли показания у очевидцев. Большинство жителей отправились к родственникам.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов пообщался с пострадавшими на месте ЧП. Он сообщил, что нуждающимся предоставят жилье из маневренного фонда муниципалитета для временного проживания.

В ближайшее время эксперты регионального фонда капремонта вместе с представителями администрации решат судьбу здания — подлежит ли дом восстановлению или его снесут. Глава округа пообещал, что жилищный вопрос будет решен для каждого пострадавшего.