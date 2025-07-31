Жителям рассказали о возможностях радиоастрономической обсерватории в Пущине

Научно-технический потенциал Серпухова включает множество организаций, среди которых Пущинская радиоастрономическая обсерватория имени Виктора Виткевича Астрокосмического центра ФИАН. Учреждению выдали четыре свидетельства о научных открытиях, его сотрудников, которые написали сотни публикаций и защитили несколько десятков диссертаций, не раз награждали государственными премиями.

Обсерваторию в Пущине в 1956 году основал советский ученый Виктор Виткевич. Ее оснастили высококлассными радиотелескопами. Там также установили Большую Синфазную Антенну — одну из самых чувствительных среди устройств своего класса.

Игорь Чащей, ученик Виктора Виткевича, более полувека посвятил исследованию солнечного ветра. Ученый разработал самосогласованную модель, которая объясняет, как поток идущих от Солнца ионизированных частиц ускоряется волновыми источниками энергии. Частицы достигают Земли за два-три дня и могут вызывать магнитные бури и полярные сияния.

Отметим, что с 2006 года в учреждении реализуют проект «Космическая Погода». На основе данных с Большой Синфазной Антенны и дополнительной информации о солнечной активности специалисты обсерватории делают краткосрочные прогнозы. Помимо этого, в учреждении исследуют солнечно-земные связи и создают новые временные шкалы на основе стабильного излучения пульсаров.