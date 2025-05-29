Жителям Серпухова напомнили правила безопасности вблизи железной дороги

В Серпухове 29 мая на железнодорожной платформе вокзала прошла рейд-акция под названием «Сохрани себе жизнь». Участники профилактического рейда провели разъяснительные беседы с нарушителями правил поведения на железнодорожной платформе и путях, напоминая о необходимости соблюдения мер безопасности.

В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа Серпухов, сотрудники государственного казенного учреждения «Администратор пассажирских инфраструктур Московской области», представители Линейного отдела внутренних дел, Центральной пригородной пассажирской компании и Молодой гвардии Единой России.

В ходе акции жителям были розданы информационные листовки, в которых подробно изложены основные правила поведения вблизи железнодорожных путей и на платформах.

Организаторы напомнили, что железная дорога является источником повышенной опасности. Наиболее распространёнными причинами травматизма являются хождение по железнодорожным путям, переход в неустановленных местах, а также ношение одежды и использование гаджетов, которые ограничивают слух и зрение.

Плановые профилактические рейды на железнодорожном вокзале в Серпухове проводятся регулярно с целью обеспечения безопасности граждан. Организаторы призывают всех беречь себя и соблюдать правила поведения вблизи железной дороги.