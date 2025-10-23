Жителям Серпухова напомнили правила безопасного поведения на железной дороге

На железнодорожной станции в Серпухове провели профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». Она направлена на повышение безопасности на ж/д путях.

В мероприятии приняли участие представители администрации округа, сотрудники Линейного отдела внутренних дел и специалисты Центральной пригородной пассажирской компании. Основная цель мероприятия — профилактика нарушений и повышение культуры безопасности среди пассажиров.

Участники акции проводили беседы с жителями муниципалитета и акцентировали внимание на безопасном переходе путей. Организаторы призвали пешеходов быть внимательными и соблюдать правила.

Отметим, подобные мероприятия на железнодорожной станции Серпухов проводят регулярно.

