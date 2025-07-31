Жителям Серпухова напомнили о работе пунктов приема пластика и алюминия

В городском округе Серпухов работают фандоматы для приема пластика и алюминия, а также контейнеры для ненужной одежды. Собранное сырье отправляют на переработку.

Например, из бутылок производят одежду, мебель и стройматериалы, а из текстиля — наполнители для одеял и детских игрушек. За сдачу тары начисляют бонусы от крупных торговых сетей.

Оставить бутылки и ненужные вещи можно в пунктах у Торгового центра «Метро» на бульваре 65 лет Победы, дом № 4, вблизи первого корпуса дома № 55 на Московском шоссе, рядом с Торговым центром «Лента» у дома № 111 А в деревне Борисово, у Торгового центра «Чернышевский» на улице Чернышевского, дом № 27, рядом с Торговым центром «Корстон» на Борисовском шоссе, дом № 1, а также вблизи Дома быта на улице Ворошилова, дом № 126. Найти их можно на интерактивной карте по ссылке.

«Давайте заботиться об окружающей среде вместе!» — призвал глава Серпухова Алексей Шимко.