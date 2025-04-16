Жителям Серпухова напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Сотрудники администрации Серпухова, линейного отдела полиции и Центральной пригородной ЦППК организовали профилактическое мероприятие под названием «Сохрани себе жизнь». Цель рейда — выявление и предотвращение нарушений правил безопасности на железной дороге.
На станции «Серпухов» распространяли информационные памятки, посвященные вопросам безопасности на железнодорожном транспорте. Пассажирам напомнили о важности соблюдения правил, таких как запрет на прогулки по железнодорожным путям и прыжки с платформ. Специалисты рекомендовали снимать наушники, чтобы лучше слышать приближающиеся поезда и другие звуки, а также внимательно следить за окружающей обстановкой вблизи рельсов.
Подобные мероприятия не только информируют граждан о правилах безопасности, но и помогают создать более безопасную среду для пассажиров. Участники рейда подчеркнули, что соблюдать правила — значит обеспечить безопасность каждого, кто пользуется железнодорожным транспортом.
Работу общественного транспорта в Москве продлят в пасхальную ночь
«Отряд не заметит потери бойца»: к чему приведет уход 10 китайских автобрендов с рынка
ФСБ рассекретила документы об обращении нацистов с военнопленными в Крыму
Рекордная партия. Силовики под Челябинском изъяли почти треть тонны наркотиков
Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил продажи алкоголя
Мастер-класс по рисованию пройдет во Фрязинском лесопарке 17 апреля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте