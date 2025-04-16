Жителям Серпухова напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Сотрудники администрации Серпухова, линейного отдела полиции и Центральной пригородной ЦППК организовали профилактическое мероприятие под названием «Сохрани себе жизнь». Цель рейда — выявление и предотвращение нарушений правил безопасности на железной дороге.

На станции «Серпухов» распространяли информационные памятки, посвященные вопросам безопасности на железнодорожном транспорте. Пассажирам напомнили о важности соблюдения правил, таких как запрет на прогулки по железнодорожным путям и прыжки с платформ. Специалисты рекомендовали снимать наушники, чтобы лучше слышать приближающиеся поезда и другие звуки, а также внимательно следить за окружающей обстановкой вблизи рельсов.

Подобные мероприятия не только информируют граждан о правилах безопасности, но и помогают создать более безопасную среду для пассажиров. Участники рейда подчеркнули, что соблюдать правила — значит обеспечить безопасность каждого, кто пользуется железнодорожным транспортом.