Жителям села Костино в Дмитрове помогут газифицировать дом

Специалисты отказываются газифицировать дом в селе Костино из-за одной квартиры, которая до сих пор не приватизирована. Иван Курданин поручил председателю КУИ Дмитрию Гребеневу помочь это сделать. Заявителям разъяснили порядок действий, после которого им должны провести газ.

Дмитровчанка Вера Борисовна рассказала, что является председателем гаражного кооператива, который построили в 1991 году. Сейчас появилась необходимость поставить их на учет. Дмитрий Гребнев пригласил активистку на дополнительную консультацию для ускорения процесса.

Жители поселка ДЗФС недовольны работой управляющей компании: лифты ломаются, есть недочеты по содержанию инженерных коммуникаций. Глава округа Иван Курданин предложил провести собрание на электронной площадке ГИС ЖКХ и сменить ответственную организацию. Помимо этого, его заместители Сергей Колков и Сергей Лопатников отправятся на место, чтобы выяснить, чем еще можно помочь.

Все вопросы взяты в работу. Глава округа проконтролирует их исполнение.

«Каждый личный прием — это прямой диалог с жителями, возможность услышать волнующие их вопросы. Я благодарю граждан за активную жизненную позицию и доверие. Только так мы можем сделать наш округ комфортнее для жизни», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.