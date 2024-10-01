Газ в дома села Барановское после аварийного отключения вернется до 15 ноября

Встреча жителей с представителями администрации городского округа Воскресенск и подрядной организации состоялось в селе Барановское. Сельчанам пообещали, что подачу газа после отключения планируется восстановить не позднее 15 ноября.

Основной причиной отключения газа в домах по улице Фабрики Вперед стала неисправность дымоходов и вентиляционных каналов. Заместитель руководителя муниципалитета Сергей Чувашов, представитель подрядной организации Сергей Сенич и заместитель директора управляющей компании Дмитрий Новаков объяснили, как идут работы по восстановлению газоснабжения.

Решение о временном отключении газа было принято потому, что неисправные элементы оборудования угрожали безопасности людей. Такую же проблему успешно удалось решить в поселке имени Цюрупы, рассказал замглавы Воскресенска Сергей Чувашов.

Он отметил, что монтажу новых дымоходов и вентиляционных каналов проведут в каждом доме, где отключили газ, уже на этой неделе. Чувашов предупредил жителей о необходимости обеспечить специалистам доступ в квартиры. Планируется, что монтажные работы полностью завершат к 6 ноября.

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